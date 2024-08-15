Российский боец сбил украинский дрон ударом головы

Видео встречи российского бойца и FPV-дрона ВСУ появилось в телеграм-канале «Работайте, братья!» На нем военный сбивает беспилотник ударом головы.

В кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат кружит неподалеку от бойца ВС РФ. Затем он совершает нападение, а солдат контратакует его.

«Наш богатырь, не теряя самообладания, бросился вперед и ударил беспилотник головой», — указывается в описании этого видео в микроблоге.

После этого дрон чуть отлетел в сторону и практически тут же взорвался. Поле боя заволокло дымом, из клубов которого вышел российский солдат и отправился под прикрытие деревьев, растущих неподалеку.

Ранее сообщалось о пожаре на Запорожской АЭС после удара по ней беспилотниками. Два неприятельских дрона влетели внутрь градирни и взорвались, устроив пожар. В итоге этот объект полностью выгорел.