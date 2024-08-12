Градирня ЗАЭС полностью выгорела после попадания в нее украинских беспилотников

Украинская армия нанесла очередной удар по Запорожской атомной электростанции. В результате произошел пожар, во время которого выгорела градирня. Об этом сообщила Евгения Яшина, директор по коммуникациям станции. Ее слова привело РИА Новости .

Еще вчера вечером, 11 августа, в градирню попали два беспилотных летательных аппарата ВСУ. Произошел пожар, который сумели локализовать, а потушили его уже ближе к утру 12 августа. Градирня получила необратимые повреждения.

«Градирня выгорела изнутри. Сроки и возможность восстановления объекта будут понятны после оценки ущерба», — указала Яшина.

После атаки на Запорожскую АЭС глава МАГАТЭ Гросси заявил, что подобные инциденты необходимо пресекать, так как они увеличивают шансы на возникновение ядерной аварии. При этом он не стал называть виновника данного ЧП.