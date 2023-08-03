Российский доброволец рассказал о применении украинской армией кассетных боеприпасов под Соледаром

ВСУ пускают их в ход на данном участке фронта очень часто.

Противник бьет подобными боеприпасами и по самому городу, и по его окрестностям. Об этом сообщил боец добровольческого казачьего батальона.

«Вчера ночью прилетели кассетные бомбы, запрещенные конвенциями, десять штук», - указал он пример последнего использования таких вооружений.

Его слова привели РИА Новости. Тем не менее, российские бойцы уже успели привыкнуть к этому. Они наносят ответные удары, стараясь поразить живую силу неприятеля и его технику.