Российский дрон-камикадзе поразил промышленное предприятие в Киеве: начался сильный пожар

В ночь на 18 февраля, вторник, украинские средства массовой информации передали информацию о том, что в Киеве произошли взрывы. Также поступили сообщения о взрывах, вызванных вторичной детонацией.

После серии взрывов в столице Виталий Кличко, мэр Киева, сообщил в своем телеграм-канале о пожаре на промышленном объекте в Святошинском районе. Причиной возгорания, по его словам, стало попадание дрона Вооруженных сил Российской Федерации.

«В Святошинском районе… предварительно, есть сильное возгорание на территории промышленного предприятия», — написал Кличко.

Информации о пострадавших в ходе инцидента не сообщается.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по крупнейшему на Украине ГПЗ под Черниговом.