Российский дрон-камикадзе поразил промышленное предприятие в Киеве: начался сильный пожар
Кличко заявил о пожаре на промпредприятии в Киеве после попадания БПЛА
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В ночь на 18 февраля, вторник, украинские средства массовой информации передали информацию о том, что в Киеве произошли взрывы. Также поступили сообщения о взрывах, вызванных вторичной детонацией.
После серии взрывов в столице Виталий Кличко, мэр Киева, сообщил в своем телеграм-канале о пожаре на промышленном объекте в Святошинском районе. Причиной возгорания, по его словам, стало попадание дрона Вооруженных сил Российской Федерации.
«В Святошинском районе… предварительно, есть сильное возгорание на территории промышленного предприятия», — написал Кличко.
Информации о пострадавших в ходе инцидента не сообщается.
Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Ранее сообщалось, что Россия ударила по крупнейшему на Украине ГПЗ под Черниговом.