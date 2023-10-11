Российский дрон-камикадзе уничтожил украинский штурмовик на аэродроме под Кривым Рогом

У издания Forbes вышла статья. Дэвид Экс, ее автор, указал на очередной удар по украинскому аэродрому, который попадает под налет уже второй раз за 3 недели.

«Ланцет» поразил штурмовик Су-25 ВВС Украины на земле на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом», - написал журналист.

Экс напомнил, что расстояние от Долгинцево до линии фронта составляет более 70 километров. Это значит, что российские военные использовали для удара новый «Ланцет», так называемое «Изделие-53», а не старое «Изделие-51», чья дальность почти вдвое ниже. Эксперт добавил, что новые дроны несут большую угрозу, а командование ВСУ никак не может этого понять, и вынести уроки из предыдущих потерь.