Российский «Гиацинт» уничтожил немецкую самоходку

О боевом эпизоде, который произошел на Краснолиманском направлении, рассказал представитель министерства обороны. Он сообщил, что беспилотные летательные аппараты засекли самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 немецкого производства. После этого данные о местонахождении неприятеля были переданы расчету САУ «Гиацинт-С», который начал вести огонь с корректировкой огня в режиме реального времени. Рассказ сотрудника минобороны привело ТАСС.

Благодаря наведению с дронов стрельба получилась снайперской, был израсходован самый минимум боеприпасов. Немецкое орудие уничтожили, а вдобавок к нему было поражено несколько украинских опорных пунктов.