Российский корабль нанес удар ракетами «Калибр» по украинским военным объектам

Об этом сообщило министерство обороны РФ. По его утверждению, российские корабли успешно решают самые различные задачи, в том числе и стратегические.

«Экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса «Калибр», - указали его представители.

Их слова привело ТАСС. Было уточнено, что удар наносился по украинским объектам военной инфраструктуры. Все намеченные цели были поражены.