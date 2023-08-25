Российский медик сообщил о применении украинской армией фосфора на Запорожском направлении

Применение было отмечено в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки. К счастью, военным врачам хватило квалификации быстро распознать симптомы у тех, кто подвергся поражению.

О том, что такой факт был зафиксирован, заявил военврач, который занимает должность начальника хирургического отделения отдельного медицинского батальона в 58-й армии.

«Наши анестезиологи вовремя это идентифицировали, и быстро были приняты меры – эвакуация, санитарная обработка», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Он также отметил, что новые вооружения Запада очень оперативно появляются на передовой. Как только пресса начинает вести разговоры о возможной передаче иностранного оружия ВСУ, как оно тут же появляется в украинских частях.