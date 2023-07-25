Российский мотострелок застрелил больше десятка солдат противника и сорвал вражескую атаку

Он занимал позицию на оборонительном рубеже Времевского выступа, и своими четкими действиями поспособствовал отражению наступления неприятеля.

Боец мотострелкового полка Артем Березин вместе со своим подразделением занимал участок фронта на Запорожском направлении. Он сумел отличиться четкими и грамотными действиями, а также метким огнем во время отражения очередной атаки украинской армии. Об этом сообщил подполковник Олег Чехов, руководитель пресс-центра группировки войск «Восток».

«Рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов», - указал он.

Благодаря этому, а также слаженной работе остальных бойцов подразделения, атака ВСУ была отражена.