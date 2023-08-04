Российский новейший истребитель получит самые современные в мире ракеты

Для самолетов Су-57 разработаны ракеты малой дальности, которые минимум на 5 лет опережают зарубежные разработки.

Ракеты РВВ-МД2, имеющие классификацию «воздух-воздух», принадлежат к пятому поколению вооружений. На данный момент эти ракеты уже вышли на стадию промышленного производства, об этом сообщил их разработчик, компания ГосМКБ «Вымпел».

«В России разработки ракет пятого поколения опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет», - утверждают представители этой организации.

Эти слова привел журнал «Арсенал Отечества». Данные вооружения уже вошли в стадию принятия их на вооружение в армии. Ракеты компактны, их можно размещать даже во внутрифюзеляжных отсеках у Су-57. Вдобавок ко всему, на них впервые для ракет малой дальности установили инерциальную систему управления, которая сможет управлять ракетой и стабилизировать ее траекторию.