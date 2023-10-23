Российский офицер рассказал о наемниках-афроамериканцах в зоне спецоперации

По рассказу заместителя командира роты спецназа, он регулярно сталкивался на передовой с наемниками из разных стран. Среди них очень много поляков.

Военнослужащий с радиопозывным «Скала» рассказал о некоторых нюансах своего пребывания в зоне СВО. По его мнению, использование наемников является очень частым явлением в ВСУ.

«Очень много поляков встречали на различных направлениях, афроамериканцев наблюдали», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Офицер также сообщил, что он сам и его подчиненные регулярно исследуют образцы западных вооружений и сравнивают их с отечественными. Сравнение не в пользу иностранного оружия. Российское пусть и не является таким инновационным, но оно заметно более практично и приспособлено для полевого использования.