Российский пассажирский самолет подал сигнал бедствия и экстренно приземлился в Махачкале

Самолёт Embraer 190, принадлежащий российской авиакомпании и выполнявший рейс из Ижевска в Махачкалу, подал сигнал бедствия во время полёта над Каспийским морем. Об этом стало известно от «Интерфакса», ссылающегося на информацию, предоставленную авиационными службами.

После того как был подан сигнал, воздушное судно было обнаружено над территорией полуострова Бузачи в Казахстане. Оно следовало в направлении города Актау. Впоследствии выяснилось, что самолет совершил посадку в Махачкале.

«Самолет приземлился в Махачкале в 00:45 мск», — сообщили в авиаслужбах.

Более подробной информации пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в Гонконге отменили более 200 авиарейсов и паромов из-за шторма «Вифа».