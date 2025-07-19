Шторм «Вифа» привел к отмене более 200 авиарейсов в КНР
SCMP: в Гонконге отменили более 200 авиарейсов и паромов из-за шторма «Вифа»
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В связи с надвигающимся на Гонконг штормом «Вифа» на юге Китая отменено более 200 авиарейсов, запланированных на текущие выходные. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP).
В заявлении ведущей гонконгской авиакомпании Cathay Pacific Airways отмечается, что предпринимаются все возможные меры для помощи клиентам, столкнувшимся с данной ситуацией, в перебронировании билетов на другие доступные рейсы.
По информации SCMP, авиакомпании Cathay Pacific Airways пришлось полностью отменить или отложить все воскресные рейсы, запланированные с 5 утра до 6 вечера (по местному времени). В общей сложности, отмены коснутся более 100 прибывающих и более 100 отправляющихся рейсов в воскресенье.
Власти также частично ограничили паромное сообщение и планируют закрыть мост Гонконг-Чжухай-Макао с вечера субботы до утра воскресенья. Синоптики предупреждают о вероятности затопления низменных прибрежных территорий в воскресенье утром из-за шторма.
В настоящее время тайфун «Вифа» перемещается над акваторией Южно-Китайского моря. Ожидается, что вызванные им осадки затронут и территорию Вьетнама.
Ранее сообщалось, что в Венгрии из-за урагана произошло самое крупное отключение энергии за 30 лет.