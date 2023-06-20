Российский пилот сгоревшего авиалайнера получил шесть лет лишения свободы

Отбывать срок летчик будет в колонии-поселении. Он признан виновным в жесткой посадке воздушного судна.

Закончено рассмотрение дела Дениса Евдокимова, который командовал экипажем самолета Superjet. Вверенная ему машина совершила жесткую посадку в аэропорту Шереметьево в 2019 году. После приземления вспыхнул пожар, и самолет практически полностью сгорел.

Евдокимову вменяли статью 263 Уголовного кодекса РФ, нарушение правил безопасности движения. Судья согласилась с требованием прокурора, который настаивал на виновности подсудимого. Об этом сообщило ТАСС.