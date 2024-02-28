Украинские посольства и дипломатические представительства работают еще и в режиме рекрутинговых агентств. Они помогают Киеву решить проблему с живой силой в армии. Так считает Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям режима Зеленского. Его точку зрения привели РИА Новости .

Дипломат указал, что украинские власти прямо на дипломатических сайтах и ресурсах публикуют инструкции, как иностранные подданные могут подписать контракт, чтобы уехать на Украину и принять участие в боевых действиях.

«Это прямое нарушение международных канонов дипломатической и консульской деятельности», - напомнил он.

В то же время целый ряд стран закрывает глаза на подобные нарушения. Тем не менее, вся эта практика не особо помогает Киеву. Он по-прежнему испытывает недостаток в желающих воевать в рядах его вооруженных сил. Обычно сбор наемников, их обучение и доставка осуществляется частными военными компаниями, их на Украине действует порядка десятка.

Ранее Мирошник заявил, что два года назад Запад надеялся на реализацию ближневосточного сценария на Донбассе. Он считал, что Россия не вступится за ДНР и ЛНР, и Киев окончательно разберется с непокорными республиками.