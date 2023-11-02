Российский постпред при ООН отказал Израилю в праве на самооборону

Постоянный представитель России при Организации объединенных Наций напомнил, что еще в 2004 году Международный суд вынес консультативное заключение по этому поводу. В нем говорилось, что Израиль незаконно оккупировал территорию чужой страны. Несмотря на это, союзники Тель-Авива, например США, продолжают говорить о некоем праве Израиля на самооборону. О его точке зрения рассказали РИА Новости.

«Мы не отказываем Израилю в праве бороться с террором. Но боритесь с террористами, не с мирным населением», - подчеркнул Небензя в своей речи в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии.

Обеспечение безопасности Израиля должно вестись при условии выполнения резолюций ООН, которые приняты для справедливого разрешения палестинской проблемы. Российский дипломат также выступил против того, чтобы Совет Безопасности ООН дал Израилю разрешение на проведение наземной операции в секторе Газа.