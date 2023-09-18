Российский разведчик рассказал о ситуации на линии фронта рядом с Артемовском

По его словам, вероятность украинского наступления на город очень мала. Рельеф местности благоприятствует ВС РФ.

Со стороны противника подступы к Артемовску усеяны лесополосами и полями, то есть местность достаточно открытая. Штурмовым группам ВСУ не удастся подойти к городу незамеченными, они обязательно попадут под сильный огонь. Так считает разведчик из 150-й мотострелковой дивизии, которая входит в состав Южной группировки войск.

«Вероятность того, что противник будет наступать на Артемовск в нашем направлении маленькая», - заявил он журналистам из издания РИА Новости.

Он добавил, что на протяжении последних дух дней противник прекратил вести артиллерийский огонь по городу. По его версии, ВСУ либо экономят боеприпасы, либо ждут приезда какой-то важной особы.