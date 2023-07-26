Ударам истребителя-бомбардировщика Су-34 подверглись живая сила и огневые средства 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Они располагались рядом с населенными пунктами Павловка и Кучеровка. Об этом заявил полковник Сергей Зыбинский, руководитель пресс-центра российской группировки «Запад». Его рассказ привели РИА Новости.

Помимо этого сильному огневому воздействию была подвергнута украинская 32-я отдельная механизированная бригада, которая дислоцируется в районе Стельмаховки. По ней отработали гаубицы и танки. Под Песчаным была уничтожена самоходка французского производства, а у Кисловки – неприятельский расчет миномета.