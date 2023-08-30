Российский самолет уничтожил четыре катера с украинскими бойцами в Черном море

Перехват маломерных судов ВСУ произошел в районе полуночи. Украинская армия под покровом ночи пыталась перебросить по морю десант.

Об этом сообщило министерство обороны РФ. По его утверждению, на борту четырех пораженных катеров находилось около полусотни военнослужащих.

«Самолетом морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами», - заявили представители военного ведомства.

Это заявление привели РИА Новости. Российская авиация регулярно перехватывает украинские катера в бассейне Черного моря. Так 22 августа было уничтожено сразу два малых судна, одно из них пыталось проникнуть поближе к газодобывающим установкам, принадлежащим РФ.