Российский самолет уничтожил украинский катер в Черном море
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Разведывательное судно украинского военно-морского флота пыталось проникнуть поближе к газодобывающим установкам РФ, но получило отпор.
Цель была поражена самолетом Су-30СМ морской авиации Черноморского флота. Об этом сообщили в российском министерстве обороны, и это сообщение было приведено в материале ТАСС.
«Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ в районе российских газодобывающих установок был уничтожен разведывательный катер Вооруженных сил Украины», - заявили журналистам в военном ведомстве.