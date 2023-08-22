Российский самолет уничтожил украинский катер в Черном море

Разведывательное судно украинского военно-морского флота пыталось проникнуть поближе к газодобывающим установкам РФ, но получило отпор.

Цель была поражена самолетом Су-30СМ морской авиации Черноморского флота. Об этом сообщили в российском министерстве обороны, и это сообщение было приведено в материале ТАСС.