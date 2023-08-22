Российский самолет уничтожил украинский катер в Черном море

Безопасность
© Михаил Голенков/РИА Новости

Фото: [© Михаил Голенков/РИА Новости]

Разведывательное судно украинского военно-морского флота пыталось проникнуть поближе к газодобывающим установкам РФ, но получило отпор.

Цель была поражена самолетом Су-30СМ морской авиации Черноморского флота. Об этом сообщили в российском министерстве обороны, и это сообщение было приведено в материале ТАСС.

«Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ в районе российских газодобывающих установок был уничтожен разведывательный катер Вооруженных сил Украины», - заявили журналистам в военном ведомстве.

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