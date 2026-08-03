Зарплата выше ₽150 тысяч: названы самые доходные рабочие профессии Новосибирска

Аналитики «Авито Работы» подсчитали, какие рабочие профессии приносят наибольший доход в Новосибирской области. В первом полугодии 2026 года лидерами по зарплатным предложениям стали автослесари и плиточники — их средний заработок превысил ₽150 тысяч в месяц. Эксперты связывают рост с активным строительством и дефицитом квалифицированных кадров, передает Om1 Новосибирск .

Рейтинг наиболее высокооплачиваемых рабочих специальностей в регионе возглавили представители автомобильной отрасли. Автослесарям в среднем предлагали ₽152 667 в месяц — это самый высокий показатель среди всех рабочих профессий.

Второе место заняли плиточники. Их средняя зарплата достигла ₽150 тысяч. Специалисты по облицовке поверхностей керамической плиткой и мозаикой остаются на пике востребованности на фоне бума жилищного строительства.

Замыкают тройку монолитчики — им работодатели готовы платить в среднем ₽140 тысяч в месяц. Активное возведение жилых комплексов и коммерческих объектов требует все больше бетонщиков, способных выполнять работы качественно и в срок.

На четвертой позиции — автомеханики с зарплатным предложением ₽136 тысяч. Им доверяют диагностику, ремонт узлов и агрегатов, замену деталей и настройку механизмов.

Пятое место у автомаляров: в среднем им предлагали ₽128 281.

По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, рабочие специальности остаются локомотивом роста зарплат на рынке труда. Заметнее всего вырос спрос на автожестянщиков — плюс 144% по сравнению с прошлым годом, на строителей — плюс 127%, на автослесарей — плюс 104%. Промышленность, стройка и сфера обслуживания продолжают генерировать высокий спрос на прикладные профессии, и дефицит кадров толкает зарплаты вверх.