Российский сапер рассказал о сотнях заминированных домов в Авдеевке

Бойцы ВСУ перед отходом густо заминировали населенный пункт. Растяжки с самодельными взрывными устройствами очень часто встречаются в частных домах. Об этом сообщил сапер из Южной группировки ВС РФ, который сейчас занимается разминированием Авдеевки. Его слова привел ТАСС .

Боец саперного подразделения из Южной группировки ВС РФ сообщил, что в данном населенном пункте очень часто встречаются самодельные мины, сделанные на основе запала от ручной гранаты. Ими буквально засеяли частный сектор.

«Человеку при срабатывании такой взрывчатки приходит конец. В частном секторе каждый второй-третий дом так заминирован. Сотни растяжек», - указал он.

При изготовлении подобных СВУ используются самые различные подручные материалы, от мобильных телефонов до пластиковых канистр. На участках рядом с домами зачастую расположены минные поля. Работы по разминированию Авдеевки в данный момент идут вовсю.

Ранее российский священник, который работает в колонии для военнопленных, сообщил о настрое бывших бойцов ВСУ. По его утверждению, очень многие из них совершенно не хотят, чтобы их обменяли и отправили домой. Они боятся, что их снова отправят воевать, причем в самое пекло.