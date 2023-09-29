Российский сенатор ответил своим американским коллегам на просьбу освободить Гершковича

Он заявил, что правосудие в РФ не освобождает от ответственности шпионов, даже если об этом просят представители Конгресса Соединенных Штатов.

Ранее американская пресса сообщила, что более двух десятков сенаторов из США подписали письмо. В нем они призывают немедленно освободить Эвана Гершковича, который задержан в России за сбор сведений, составляющих государственную тайну. На это отреагировал Сергей Цеков, член Совета Федерации. Он подчеркнул, что сами американцы вовсю задерживают россиян по надуманным обвинениям.

«Пусть разговаривают с нами нормальным языком, не ультиматумами и не резолюциями», - заявил он.

Цеков добавил, что правоохранители России не будут освобождать шпионов даже по американскому запросу. Даже если попросит об этом не 20, а 30 сенаторов – результат будет тем же.