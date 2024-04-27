Российский снайпер рассказал о ликвидации нескольких афроамериканцев в зоне специальной операции
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Несколько чернокожих наемников из Соединенных Штатов были убиты в зоне СВО. Об этом сообщил российский снайпер, который участвовал в боях за Светлодарскую ТЭС. Его слова привели РИА Новости.
Военный сообщил, что он сразу понял при выцеливании бойцов противника, что среди них присутствуют наемники. Черный цвет кожи недвусмысленно говорил об этом. Проверка тел впоследствии подтвердило это.
«При подходе к ним уже было ясно, что это были американцы. Афроамериканцы. По наличию у них документов», - указал снайпер.
Он также добавил, что все тела наемников были впоследствии обезображены украинскими солдатами. Судя по всему, так они старались затруднить опознание погибших.
Ранее пророссийское подполье с Украины сообщило о том, что под удар ВС РФ попал аэродром ВСУ в Николаевской области. Его использовали как место «подскока» при ударах по Крыму и новым российским регионам. На этом аэродроме произошел громкий взрыв, который был слышан на много километров вокруг.