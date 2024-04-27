Несколько чернокожих наемников из Соединенных Штатов были убиты в зоне СВО. Об этом сообщил российский снайпер, который участвовал в боях за Светлодарскую ТЭС. Его слова привели РИА Новости .

Военный сообщил, что он сразу понял при выцеливании бойцов противника, что среди них присутствуют наемники. Черный цвет кожи недвусмысленно говорил об этом. Проверка тел впоследствии подтвердило это.

«При подходе к ним уже было ясно, что это были американцы. Афроамериканцы. По наличию у них документов», - указал снайпер.

Он также добавил, что все тела наемников были впоследствии обезображены украинскими солдатами. Судя по всему, так они старались затруднить опознание погибших.

Ранее пророссийское подполье с Украины сообщило о том, что под удар ВС РФ попал аэродром ВСУ в Николаевской области. Его использовали как место «подскока» при ударах по Крыму и новым российским регионам. На этом аэродроме произошел громкий взрыв, который был слышан на много километров вокруг.