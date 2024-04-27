ВС РФ нанесли удар по аэродрому Мартыновка, который находится на территории Николаевской области. Уничтожен как минимум один склад, в котором хранился боекомплект для авиации. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев, его слова привели РИА Новости .

По утверждению координатора подполья, взрыв вчера был слышан в Вознесенском районе. Он прогремел на аэродроме Мартыновка. До этого над областью несколько раз пролетали российские боевые самолеты. Они двигались со стороны Николаева в сторону Одессы и Первомайска.

двигались со стороны Николаева в сторону Одессы и Первомайска. «Судя по мощности взрыва, а чувствовался он в более чем пять километров, прилетело в какой-то из складов с БК», - указал он.

Лебедев уточнил, что данный аэродром мог использоваться авиацией ВСУ как точка «подскока» для налетов на Крым и новые регионы РФ. Украинские военные устанавливали возле него на протяжении нескольких недель ложные цели. Помимо аэродрома удар был нанесен и по Кривому Рогу. В нем также слышали сильнейший взрыв.

Ранее подполье рассказало, как грузинские наемники терроризируют местное население в Херсоне. Они отбирают личное имущество и вымогают деньги у тех, кто замечен в пророссийских настроениях.