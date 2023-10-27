Российский спецназовец рассказал о применении тактики «загнанного зверя» под Клещеевкой

Подразделение спецназа «Сибирь» входит в Южную группировку войск. Оно противодействует ВСУ с помощью минометного огня. Используются минометы калибром 82 и 120 миллиметров. Более мелким накрывают противника, вынуждая его отступать и прятаться в укрытия: блиндажи, землянки, окопы. Но эти укрытия заранее пристреляны более крупными минометами.

«Как правило, пути противника обычно предсказуемы и вариантов побега нет, есть определенные зоны дислокации, - объяснил эту тактику один из бойцов спецназа.

Его слова привели РИА Новости. После того, как украинские солдаты прячутся в убежищах, их уничтожают, забрасывая 120-миллиметровыми минами. Такой метод бойцы назвали тактикой «загнанного зверя».