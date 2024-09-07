Российский Су-34 разнес скопление ВСУ авиабомбами в Курской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ мощно наносит удары по противнику в Курской области. Применяются мощные и точечные авиабомбы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Авиабомбы оснащены уникальным модулем планирования и коррекции, позволяющие ударять точечно в цель, находясь далеко на расстоянии от линии соприкосновения. Такие снаряды запустили в технику и личный состав ВСУ в Курской области. По заявлению ведомства, удар попал прямо в скопление сил противника.

Разведка получила подтверждение об уничтожении целей. В итоге ответственные за миссию экипажи Су-34 вернулись обратно на базу.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России раскрыло потери ВС Украины за последние сутки.