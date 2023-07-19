Российский суд назначил украинскому шпиону двенадцать лет лишения свободы

Александр Цилык готовил теракты, он ввозил в РФ взрывные устройства, которые прятались в схроны для последующего использования. Его взяли на этом с поличным.

Он ранее проживал в Киевской области, но был завербован Главным управлением разведки минобороны Украины. Цилык успел один раз успешно съездить в Россию вместе со своим куратором, и только во время второго посещения агента задержали. Для успешного пересечения государственной границы им использовались поддельные документы, по которым злоумышленник направлялся в Россию для лечения.

Об этом рассказало ТАСС. В результате 2-й Западный окружной военный суд назначил преступнику 12 лет лишения свободы, а вдобавок штраф в полмиллиона рублей.

«Первые три года он проведет в тюрьме, оставшиеся - в колонии строгого режима», - сообщили в суде журналистам.

Подсудимый во время следствия частично признал вину, а также содействовал правоохранителям, помогая им раскрыть другие преступления.