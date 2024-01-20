Российский суд оправдал участника СВО, которого обвинили в убийстве сослуживца

Впервые в своей практике суд оправдал участника специальной операции, которого следствие обвиняло в том, что он застрелил своего сослуживца. Присяжные вняли доводам экспертизы и не поверили свидетелям. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» .

Группа военнослужащих устроила себе отдых в мае прошлого года на территории Луганской народной республики. Бойцы-контрактники жарили шашлыки и пили пиво. В конце пикника началась стрельба, в результате которой погиб 20-летний дагестанец Магомед Шахбанов. Гражданские, присутствовавшие при этом, обвинили в его смерти 41-летнего Зайнди Такаева. Якобы тот выстрелил своему коллеге в голову из пистолета ПМ. Обвиняемый же заявил, что на них было совершено нападение неизвестными, а он всего лишь отстреливался.

По этому делу было проведено множество экспертиз, и точку в нем поставил Новочеркасский гарнизонный военный суд. Он признал Такаева невиновным, и освободил его из-под стражи. Присяжные решили, что погибший никак не мог быть застрелен из пистолета, поскольку это противоречит экспертизе. Пуля не была найдена, но рана на голове Шахбанова меньшего размера, чем пистолетный калибр. Она соответствует калибру автомата АКМ либо винтовке СВД, которых не было ни у одного из присутствующих там бойцов. Тем более, что огонь по убитому велся с приличного расстояния.

Прокуратура собралась обжаловать это решение. Она считает, что на присяжных было оказано давление.

Ранее Первый Восточный окружной военный суд вынес наказание мужчине, который тяжело ранил военкома в Усть-Илимске. Стрелку дали 19 лет колонии строгого режима.