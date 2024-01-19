Суд приговорил к 19 годам Усть-Илимского стрелка, напавшего на военкома

Руслана Зимина, открывшего стрельбу в военном комиссариате в иркутском городе, отправили в тюрьму и колонию. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на соцсети.

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор 26-летнему Руслану Зимину, жителю Усть-Илимска. По делу о теракте, изготовлении и хранении оружия, обвиняемый был признан виновным. По решению суда молодой человек проведет 19 лет в неволе: семь лет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.

Напомним, инцидент произошел в 2022 году после начала частичной мобилизации. Руслан Зимин пришел в военкомат с оружием, устроив допрос военному комиссару Александру Елисееву. После этого он открыл огонь и выстрелил в мужчину, нанеся серьезное ранение. Зимину не удалось скрыться, несмотря на попытки. Позже он объяснил, что тяжело переживал смерть своего друга, который погиб СВО. Что до Елисеева, то его удалось спасти.

Ранее сообщалось, что требования к оружию охраны в школах предложили ужесточить. С инициативой выступили в Госдуме.