Российский суд оштрафовал известного рэпера за отсутствие маркировки иноагента
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Моргенштерн* при публикации своих материалов в социальных сетях не прикрепляет к ним плашку, которая обозначает, что все эти материалы производятся и тиражируются лицом, выполняющим функцию иностранного агента.
Решение о штрафе вынес Савеловский суд города Москвы. Он признал музыканта виновным в административном правонарушении. Это произошло сегодня, 21 июня.
«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей», - сообщила пресс-служба суда представителям ТАСС.
*включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента