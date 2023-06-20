Российский суд в двенадцатый раз оштрафовал «Википедию»

На этот раз компания Wikimedia Foundation получила штраф в 1,5 миллиона рублей за то, что выложила ролик про зацеперов и отказалась его удалять.

Эта компания разместила видео, в котором детально описывалась деятельность зацеперов, то есть тех, кто нелегально передвигается на поездах и другом транспорте. По мнению правоохранителей, в выложенном видео фактически содержались инструкции для тех, кто пожелает заняться таким опасным способом передвижения. Там были описаны все способы и методы, используемые зацеперами.

Суд посчитал, что своими действиями компания Wikimedia Foundation вовлекает несовершеннолетних в незаконные действия, которые опасны для их жизни и здоровья.

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн рублей», - огласил вердикт судья Московского мирового участка.

Об этом сообщило ТАСС. Это уже 12-й штраф в России, которому подвергается данная организация. Она в итоге оштрафована на 17,5 миллионов рублей.