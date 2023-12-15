Российский суд впервые лишил гражданства уклонистов от воинского учета

Двое приезжих из ближнего зарубежья были лишены гражданство за уклонение от воинской обязанности.

Это произошло в Челябинске. Правоохранители установили, что двое приезжих мужчин, 21 и 24 лет, при получении российского гражданства заранее дали ложные сведения, чтобы не вставать на воинский учет.

«На этом основании Центральный районный суд Челябинска принял решение о прекращение в их отношении российского гражданства», - заявили по этому поводу представитель регионального управления МВД.

Об этом сообщило ТАСС. Нарушители являются братьями, и теперь обязаны выехать за пределы России, иначе они подвергнутся принудительной депортации. Подобное судебное решение вынесено впервые в РФ.