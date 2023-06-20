Российский суд вынес суровый приговор участнику украинского националистического батальона

Денис Мурыга служил в нацбатальоне «Айдар»*. Он получил за это 16 лет пребывания в колонии строгого режима.

Уроженец Алушты вступил в националистическое формирование еще в 2015 году, воевал на территории Луганской и Донецкой народных республик. По мнению следствия, Мурыга принимал участие в подрыве моста в ЛНР, в результате чего погибли часовые, бойцы Народной милиции. В дальнейшем его за успешную службу назначили командиром одного из подразделений, входивших в батальон «Айдар»*. Сам он свою вину признал, в собственных действиях раскаялся. Об этом сообщило ТАСС.

«Мурыгу признать виновным. Назначить ему 16 лет колонии строгого режима», - говорилось в вердикте, который вынес судья Южного окружного военного суда.

*признан экстремистским и запрещен на территории России