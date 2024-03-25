Украинский военнопленный: в армию забирают инвалидов без руки или ноги

Украинский военнопленный Николай Мозиль рассказал свою историю мобилизации и службы в ВСУ. Видео с его допросом публикует Минобороны.

Мозиль был мобилизован 24 января 2024 года. Он не успел пройти медкомиссию до конца, так как многих докторов не было на месте, но в военкомате его «успокоили», сказав, что вылечат, если что-то заболит.

Николай сообщил в военкомате, что у него трое детей. Однако и этот аргумент не был принят. Ему сказали, что сейчас берут и без руки, и без ноги.

В подразделении командиры предупреждали новобранца, что в русский плен сдаваться не стоит — лучше подорвать себя гранатой.

«Проводник довел нас до точки наблюдения, посадил в подбитый БМП и пообещал поменять через трое суток. Через трое суток к нам тихо подошли военнослужащие РФ и предложили сдаться в плен, если мы хотим жить. Мы побоялись подорвать себя и сдались», — рассказал Мозиль.

Ужастики о российском плене оказались, как водится, полной уткой. Пленного накормили и хорошо с ним обращались.

Ранее украинский пленный рассказал о халатном исполнении обязанностей офицерами ВСУ.