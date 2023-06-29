Российский танк подбил БМП ВСУ с дистанции почти в десять километров

Министерство обороны РФ распространило видео, на котором запечатлен эпизод боев на Купянском направлении. На этой видеозаписи танк выдвигается к тому месту, с которого ему предстоит выполнить стрельбы, готовится к ним, начинает вести огонь, получает корректировку и продолжает стрельбу. После получения подтверждения о поражении цели танкисты выводят свою машину с этого места, чтобы не попасть под ответный удар. Их целью в этот раз была БМП, произведенная в Соединенных Штатах.

«Обычная работа с закрытой огневой позиции – дальность до той цели была порядка 9,5 километров, меня корректировали, задача выполнена», - так описал свою работу наводчик-оператор из данного танка.

По утверждению бойца, ему и его экипажу часто приходится вести огонь по подобным целям. Среди них блиндажи, траншеи, различные укрепленные пункты противника, а также его техника.