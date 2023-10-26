Российский танк сорвал атаку украинских штурмовиков под Артемовском

Тяжелая боевая машина скрытно выдвинулась в сумерках вперед и расстреляла вражескую часть, которая готовилась к штурму российских позиций.

Об этом эпизоде боевых действий рассказали представители министерства обороны РФ. По их утверждению, приготовления противника к атаке удалось засечь с помощью беспилотника.

«ВСУ оборудовали опорный пункт и готовились с рассветом пойти в атаку. Координаты противника незамедлительно были переданы на командный пункт», - рассказали военные.

Их слова привело ТАСС. Сразу после получения целеуказаний на передовую выдвинулся танк Т-90М «Прорыв», приданный тульским десантникам, которые занимали оборонительные позиции на данном участке фронта. Танкисты открыли огонь с закрытой позиции, поразив цель и сорвав тем самым атаку неприятеля.