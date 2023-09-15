Российский танк в одиночку остановил атаку вражеской колонны техники
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Он сумел подбить несколько неприятельских машин, а другие после этого отступили.
Такой боевой эпизод произошел на южнодонецком направлении. В нем отличился экипаж под командованием ефрейтора Владимира Цацулина. Он преградил дорогу наступающей колонне ВСУ. Своим огнем танк сумел добиться успеха. Об этом рассказал Олег Чехов, руководитель пресс-центра группировки «Восток».
«Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой», - сообщил он.
Его рассказ привели РИА Новости. После потери нескольких машин, противник начал отступление. Таким образом, атака неприятеля была полностью сорвана.