Российский танкер с десятью членами экипажа выскочил на мель у берегов Сахалина

Капитан судна тут же оповестил об этом спасателей, об этом заявил региональный главк министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Подан сигнал бедствия. На борту находится 10 членов экипажа... порт приписки судна Владивосток», - указали его представители.

Их слова привели РИА Новости. По утверждению специалистов, команда «Виктории» находится вне опасности. У них на борту есть необходимое количество еды, воды и топлива. Разлива нефтепродуктов не отмечено. В скором времени к месту аварии выйдет спасательный буксир, который постарается снять корабль с мели.