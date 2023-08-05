Российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского беспилотника

Данную информацию подтвердило Федеральное агентство морского и речного транспорта. Оно в своем микроблоге рассказало об этом инциденте.

«В 23.20 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта», - указано в записи.

Все 11 человек экипажа танкера находятся в безопасности, они ведут борьбу с затоплением судна. Для этого им передали дополнительные средства с кораблей спасательной службы, которые подошли к месту происшествия.

В то время, когда на танкер была произведена атака, он стоял на якоре в 30 морских милях от Крымского моста.