На протяжении всего украинского контрнаступления Киев нес тяжкие потери в регионе. Число убитых военнослужащих доходило до 300-400 человек в сутки.

Командир танкового взвода российской армии заявил, что украинская армия во время своей фазы активных действий перла напролом, практически не считаясь с потерями. Он привел пример, как на овладение лесополосой бросалось 2-3 батальона общей численностью в тысячу человек. Вся эта масса еще на подходе перемалывалась артиллерией, и до российских позиций доходило всего несколько десятков бойцов противника.

«В день могли чуть ли не по 300-400 человек убитыми у них быть во время всего этого контрнаступления. Вообще не считались с потерями», - сообщил он.

Его слова привели РИА Новости. Сейчас, по заверению военного, уже несколько дней стоит затишье. Неприятель в районе Вербового и Работино не предпринимает никаких действий.