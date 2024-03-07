Российский участковый пойдет под суд за халатное отношение к своим обязанностям

Сотрудник полиции проигнорировал сообщение жительницы со своего участка о том, что ее сосед, гражданин Узбекистана, не имеет регистрации и нарушает общественный порядок. Участковый не стал проверять сигнал, и это вылилось в убийство. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Следственного комитета.

История произошла в Надеждинском районе Приморского края. Еще в марте 2022 года женщина обратилась к своему участковому, и заявила о возмутительном поведении своего соседа, который нецензурно выражается в отношении окружающих. Гражданин Узбекистана не имел права находиться в России, поскольку не имел регистрации. Полицейский не стал проверять сигнал, и это вылилось в преступление, которое произошло в мае прошлого года.

« В результате отсутствия контроля участкового данный гражданин, оставаясь незаконно на территории нашей страны, избил свою сожительницу», - указали правоохранители.

Россиянка впоследствии скончалась от побоев. Бездействие участкового расценили как преступное. Выяснилось, что еще в 2016 году иностранный подданный должен был покинуть пределы РФ после того, как на него был наложен штраф. Он не сделал этого, а участковый не стал контролировать его отъезд за рубеж. В итоге полицейскому теперь грозит до пяти лет лишения свободы, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о приговоре в отношении гражданина Украины, который вынес суд в Запорожской области. Мужчине дали 10 лет колонии за шпионаж. Злоумышленник вел сбор сведений о местоположении подразделений Росгвардии, и передавал эти данные украинскому военнослужащему.