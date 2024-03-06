В Запорожской области 10 лет тюрьмы получил украинский шпион
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В Запорожской области прошел суд над жителем Украины, который обвинялся в преступлении по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Подробности сообщает Крымская прокуратура.
Суд пришел к выводу, что подсудимый занимался незаконной деятельностью с августа по декабрь 2022 года в Запорожской области. В указанный временной промежуток он собирал информацию о местах расположения подразделений Росгвардии, а после этого передавал ее военнослужащему вооруженных сил Украины. Своими действиями злоумышленник распространял сведения, которые могли быть использованы против ВС РФ. Решением суда мужчина был приговорен к 10 годам колонии строгого режима.
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