Суд пришел к выводу, что подсудимый занимался незаконной деятельностью с августа по декабрь 2022 года в Запорожской области. В указанный временной промежуток он собирал информацию о местах расположения подразделений Росгвардии, а после этого передавал ее военнослужащему вооруженных сил Украины. Своими действиями злоумышленник распространял сведения, которые могли быть использованы против ВС РФ. Решением суда мужчина был приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Ранее мы писали о том, что на 1072-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности дипломат Гаврилов заявил об ответственности Запада за смерти и издевательства над российскими солдатами и офицерами. По его словам, эти деяния не останутся безнаказанными.