Российский удар по Днепропетровской области вывел из строя газопровод и две ЛЭП

Прошедшей ночью в этом регионе объявлялась воздушная тревога. После этого были отмечены несколько взрывов.

Стали известны результаты налета на объекты Днепропетровской области, который произошел всего несколько часов назад. Об их итогах сообщил Николай Лукашук, руководитель областного совета.

«Повреждено две линии электропередачи и газопровод», - написал он в своем микроблоге.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины со стороны ВС РФ начали наноситься с осени прошлого года. Они начаты в ответ на террористический акт на Крымском мосту, за который ответственны украинские спецслужбы.