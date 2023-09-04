Российский удар по Измаилу привел к пожарам и разрушениям производственных помещений

Прошедшей ночью по украинскому городу в Одесской области был совершен воздушный налет.

Об этом заявил Олег Кипер, руководитель Одесской областной военной администрации.

«В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания», - написал он в своем микроблоге.

По его утверждению, помимо этого из строя выведена сельскохозяйственная техника, а также некоторое оборудование на ряде промышленных предприятий. Удары по этим объектам привели к пожарам, которые на данный момент уже удалось потушить.