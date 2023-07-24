Российский удар по одному из дунайских портов на Украине повредил его инфраструктуру

Заявление об этом было сделано одним из представителей украинского командования. В порту было зафиксировано несколько попаданий, которые вывели из строя ряд объектов.

«Нанесены повреждения определенным портовым мощностям, то есть кранам, тому, что обеспечивает работу порта», - сообщила Наталья Гуменюк, официальный представитель оперативного командования «Юг».

Ее слова привело ТАСС. Помимо кранов повреждения получили ангар для сельскохозяйственной продукции и несколько других складов. Гуменюк не стала уточнять, какой из портов подвергся удару.

Ранее украинские СМИ сообщили, что этой же ночью взрывы гремели в Измаиле, крупном украинском порту на Дунае. Данный населенный пункт раньше принимал самое активное участие в вывозе агропродукции в рамках зерновой сделки.