Российский военкор рассказал о подробностях наступления ВСУ под Курском
Военкор Коц: ВСУ решают проблему угрозы логистики своей группировке под Курском
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Военный обозреватель «Комсомольской правды» Александр Коц поделился деталями о наступлении украинских вооруженных сил (ВСУ) в Курской области. В своем телеграм-канале журналист высказал предположение, что действия украинской армии направлены на устранение угроз для логистики их северной группировки в этом регионе.
Коц отметил, что противник активно действует в районе села Большое Солдатское и на территории Суджанского района. По его словам, украинские войска передвигаются небольшими группами, используя танки на пикапах и бронетехнику для прикрытия.
Журналист также высказал мнение, что эти маневры могут быть отвлекающим маневром, поскольку они слишком активно освещаются в прессе.
Он предположил, что главный удар может быть нанесен в другом месте, например, из Шосткинского района Сумской области в направлении Рыльского и Хомутовского районов.
Ранее глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области.