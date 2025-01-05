Военный обозреватель «Комсомольской правды» Александр Коц поделился деталями о наступлении украинских вооруженных сил (ВСУ) в Курской области. В своем телеграм-канале журналист высказал предположение, что действия украинской армии направлены на устранение угроз для логистики их северной группировки в этом регионе.

Коц отметил, что противник активно действует в районе села Большое Солдатское и на территории Суджанского района. По его словам, украинские войска передвигаются небольшими группами, используя танки на пикапах и бронетехнику для прикрытия.

Журналист также высказал мнение, что эти маневры могут быть отвлекающим маневром, поскольку они слишком активно освещаются в прессе.

Он предположил, что главный удар может быть нанесен в другом месте, например, из Шосткинского района Сумской области в направлении Рыльского и Хомутовского районов.

Ранее глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области.