Российский военно-морской флот еще до конца года пополнят двенадцатью кораблями

Среди них будут как надводные, так и подводные боевые единицы. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства сейчас проводит инспекционную поездку по Приморью. Он также посетил штаб Тихоокеанского флота, где должен провести совещание по вопросам выпуска оборонных заказов на Дальнем Востоке. Шойгу указал, что еще в текущем году судостроители спустят со стапелей 12 кораблей различных классов.

«Среди них фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. А всего за последние десять лет в состав ВМФ были включены более пятидесяти новых кораблей.