Российский воздушный удар нанес повреждения одесскому порту и теплоходу

По итогам российского воздушного удара по Одессе пострадали портовая инфраструктура, а также судно, стоявшее в порту. Об этом в своем телеграм-канале заявил Олег Кипер, руководитель одесской военной администрации.

Ранее уже сообщалось, что по Одесской области пришелся очередной воздушный удар со стороны ВС РФ. Теперь стали известны его подробности, причем со стороны украинских властей. Кипер признал, что налет на город был успешен.

«Повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт, теплоход», - указал он.

Ранее украинская пресса сообщила об ударах как минимум еще по трем регионам страны. Налеты были совершены на Ровненскую, Хмельницкую и Винницкую области. В каждой из них прогремела как минимум одна серия взрывов.