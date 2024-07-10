В трех регионах на западе Украины прогремели взрывы

В Ровненской, Хмельницкой и Винницкой областях, которые находятся на западе Украины, раздались взрывы после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

По имеющимся данным, первой под удар попала Ровненская область. В ней взрывы начали греметь в 02.30. Уже после второй серии этих взрывов местные жители стали отмечать перебои в поставке электроэнергии. Менее чем через полчаса взрывы были зафиксированы и в Винницкой области.

Еще позже, примерно через 40 минут, к этим двум регионам присоединилась Хмельницкая область. Почти параллельно этому заработали системы ПВО под Одессой. ВСУ попытались отразить очередные удары российских войск. При этом никаких официальных заявлений ни от центральных, ни от региональных властей Украины пока не было.

Ранее советник президента США Салливан заявил, что НАТО в ближайшее время может анонсировать новые меры поддержки Киева. Страны блока могут выделить ВСУ еще 40 миллиардов долларов.